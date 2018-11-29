Росія лідирує за темпами поширення ВІЛ в Європі – ВООЗ

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Четвер, 29 листопада 2018, 11:48

Росія, Україна, Білорусь і Молдова – лідери за темпами поширення вірусу імунодефіциту людини в Європі.

Про це свідчить доповідь Європейського центру профілактики та контролю захворювань і Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно з дослідженням, в 2017 році найвищі показники на 100 000 населення спостерігалися в Російській Федерації (71,1 нових діагностованих випадків ВІЛ-інфекції), Україні (37), Білорусі (26,1) і Республіці Молдова (20,6).

Найнижчі – в Боснії і Герцеговині (0,3 нових випадків зараження ВІЛ на 100 тисяч осіб), Словаччині (1,3) і Словенії (1,9). 

 

Відзначається, що в 2017 році у 50 з 53 держав-членів Європейського регіону ВООЗ було зареєстровано 159 тисяч 420 нових випадків ВІЛ-інфекції. У Росії за 2017 рік заразилися ВІЛ 104 402 особи.

Основними шляхами передачі ВІЛ залишаються статеві контакти між чоловіками, гетеросексуальні контакти і вживанні ін'єкційних наркотиків.

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Теми: Росія Україна здоров'я
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