Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія лідирує за темпами поширення ВІЛ в Європі – ВООЗ

Четвер, 29 листопада 2018, 10:48

Росія, Україна, Білорусь і Молдова – лідери за темпами поширення вірусу імунодефіциту людини в Європі.

Про це свідчить доповідь Європейського центру профілактики та контролю захворювань і Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно з дослідженням, в 2017 році найвищі показники на 100 000 населення спостерігалися в Російській Федерації (71,1 нових діагностованих випадків ВІЛ-інфекції), Україні (37), Білорусі (26,1) і Республіці Молдова (20,6).

Найнижчі – в Боснії і Герцеговині (0,3 нових випадків зараження ВІЛ на 100 тисяч осіб), Словаччині (1,3) і Словенії (1,9). 

 

Відзначається, що в 2017 році у 50 з 53 держав-членів Європейського регіону ВООЗ було зареєстровано 159 тисяч 420 нових випадків ВІЛ-інфекції. У Росії за 2017 рік заразилися ВІЛ 104 402 особи.

Основними шляхами передачі ВІЛ залишаються статеві контакти між чоловіками, гетеросексуальні контакти і вживанні ін'єкційних наркотиків.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяУкраїназдоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: