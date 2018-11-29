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Россия лидирует по темпам распространения ВИЧ в Европе – ВОЗ

Четверг, 29 ноября 2018, 10:48

Россия, Украина, Белоруссия и Молдавия – лидеры по темпам распространения вируса иммунодефицита человека в Европе.

Об этом свидетельствует доклад Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

Согласно исследованию, в 2017 году самые высокие показатели на 100 000 населения наблюдались в Российской Федерации (71,1 новых диагностированных случаев ВИЧинфекции), Украине (37), Беларуси (26,1) и Республике Молдова (20,6).

Самые низкие – в Боснии и Герцеговине (0,3 новых случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч человек), Словакии (1,3) и Словении (1,9). 

 

Отмечается, что в 2017 году в 50 из 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ было зарегистрировано 159 тысяч 420 новых случаев ВИЧинфекции. В России за 2017 год заразились ВИЧ 104 402 человека.

Основными путями передачи ВИЧ остаются половые контакты между мужчинами, гетеросексуальные контакты и употреблении инъекционных наркотиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияУкраиназдоровье
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