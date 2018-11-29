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ОБСЄ зафіксувала, як на кордоні з Росією бойовики завантажували боєприпаси

Четвер, 29 листопада 2018, 13:43

В Новоазовському районі поблизу кордону з Росією бойовики окупованої частини Донецької області завантажували у вантажівку ящики для боєприпасів і зенітну установку.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 28 листопада.

Зазначається, що в об'єкті військового типу в селі Маркино Новоазовського району, поблизу кордону з Росією, озброєний член збройних формувань наказав представникам моніторингової місії покинути район.

В ОБСЄ додають, що при цьому спостерігачі бачили, як на території об'єкта бойовики завантажували ящики для боєприпасів у вантажівку, а також зенітну установку (ЗУ-23).

Раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляла, що поблизу окупованих районів Луганської області було помічено важке озброєння бойовиків, серед якого реактивні системи залпового вогню "Град" та гаубиці "Жаба" та "Гвоздика".

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасРосіязброя
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