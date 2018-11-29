ОБСЄ зафіксувала, як на кордоні з Росією бойовики завантажували боєприпаси

В Новоазовському районі поблизу кордону з Росією бойовики окупованої частини Донецької області завантажували у вантажівку ящики для боєприпасів і зенітну установку.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 28 листопада.

Зазначається, що в об'єкті військового типу в селі Маркино Новоазовського району, поблизу кордону з Росією, озброєний член збройних формувань наказав представникам моніторингової місії покинути район.

В ОБСЄ додають, що при цьому спостерігачі бачили, як на території об'єкта бойовики завантажували ящики для боєприпасів у вантажівку, а також зенітну установку (ЗУ-23).

Раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляла, що поблизу окупованих районів Луганської області було помічено важке озброєння бойовиків, серед якого реактивні системи залпового вогню "Град" та гаубиці "Жаба" та "Гвоздика".