ОБСЕ зафиксировала, как на границе с Россией боевики загружали боеприпасы

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Четверг, 29 ноября 2018, 14:43

В Новоазовском районе вблизи границы с Россией боевики оккупированной части Донецкой области загружали в грузовик ящики для боеприпасов и зенитную установку.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 28 ноября.

Отмечается, что в объекте военного типа в селе Маркино Новоазовского района, вблизи границы с Россией, вооруженный член вооруженных формирований приказал представителям мониторинговой миссии покинуть район.

В ОБСЕ добавляют, что при этом наблюдатели видели, как на территории объекта боевики загружали ящики для боеприпасов в грузовик, а также зенитную установку (ЗУ-23).

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщала, что вблизи оккупированных районов Луганской области было замечено тяжелое вооружение боевиков, среди которых реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Лягушка" и "Гвоздика".

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Темы: ОБСЕ Донбасс Росcия оружие
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