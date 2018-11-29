Прокурор не взяв 30 тисяч доларів хабара від звинувачених в торгівлі людьми

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Четвер, 29 листопада 2018, 15:11

Прокурор відмовився від 30 тисяч доларів хабара, який йому пропонував адвокат підозрюваних в торгівлі людьми.  

Про це 29 листопада написав Генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"У приміщенні столичної прокуратури затримано адвоката під час пропозиції і надання хабара у сумі 30 тисяч доларів США працівнику прокуратури", - повідомив Луценко.

Кошти адвокат хотів передати в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 КК України (торгівля людьми).

За хабар прокурор мав змінити обвинувачення у суді та, як наслідок, обвинуваченні отримали б менш суворе покарання не пов’язане з позбавленням волі.

"Хабародавець затриманий, йому готується підозра", - додав генпрокурор.

Зокрема, у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі).

 

"Двоє обвинувачених, в інтересах яких пропонувався хабар, займались незаконною переправкою українських дівчат в сексуальне рабство", - уточнила УП речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Максимець також повідомила, що документування злочину тривало майже 1,5 місяці.

Українська правда

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Теми: хабар прокуратура Київ
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