Прокурор не взяв 30 тисяч доларів хабара від звинувачених в торгівлі людьми
Прокурор відмовився від 30 тисяч доларів хабара, який йому пропонував адвокат підозрюваних в торгівлі людьми.
Про це 29 листопада написав Генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.
"У приміщенні столичної прокуратури затримано адвоката під час пропозиції і надання хабара у сумі 30 тисяч доларів США працівнику прокуратури", - повідомив Луценко.
Кошти адвокат хотів передати в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 КК України (торгівля людьми).
За хабар прокурор мав змінити обвинувачення у суді та, як наслідок, обвинуваченні отримали б менш суворе покарання не пов’язане з позбавленням волі.
"Хабародавець затриманий, йому готується підозра", - додав генпрокурор.
Зокрема, у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі).
"Двоє обвинувачених, в інтересах яких пропонувався хабар, займались незаконною переправкою українських дівчат в сексуальне рабство", - уточнила УП речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
Максимець також повідомила, що документування злочину тривало майже 1,5 місяці.