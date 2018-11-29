Прокурор не взял 30 тысяч долларов взятки от обвиняемых в торговле людьми

4334 просмотра
Четверг, 29 ноября 2018, 15:11

Прокурор отказался от 30 тысяч долларов взятки, которую ему предлагал адвокат подозреваемых в торговле людьми.

Об этом 29 ноября написал Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"В помещении столичной прокуратуры задержан адвокат при предложении и предоставлении взятки в сумме 30 тысяч долларов США работнику прокуратуры", - сообщил Луценко.

Средства адвокат хотел передать в интересах двух человек, которые обвиняются по ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

За взятку прокурор должен был изменить обвинение в суде и, как следствие, подозреваемые получили бы менее суровое наказание не связанное с лишением свободы.

"Взяткодатель задержан, ему готовится подозрение", - добавил генпрокурор.

В частности, в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 369 УК (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

 

"Двое обвиняемых, в интересах которых предлагали взятку, занимались незаконной переправкой украинских девушек в сексуальное рабство", - уточнила УП пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Максимець также сообщила, что документирование преступления длилось почти 1,5 месяца.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: взятка прокуратура Киев
powered by lun.ua
По теме
Полицейский дал стрекача с взяткой в 100 тысяч – прокуратура 21 ноября 2018, 17:49
Чиновники "Борисполя" за месяц собрали более 250 тысяч на откатах 21 ноября 2018, 14:50
Подполковника из налоговой "взяли" на взятке в $7 тысяч 17 ноября 2018, 09:44
Все новости
Главные новости
"Обиженные" советники блокируют большую приватизацию - Фонд госимущества
СБУ обнародовала переговоры летчиков, обстрелявших украинские суда
В Крыму заявили, что выписали из больницы 3 раненных моряков
Два бывших СБУшника участвовали в захвате украинских судов
Все новости
исследование

Почему солнце стоит впускать в помещение и как оно влияет на пыль

психология

Паническая атака. 7 способов успокоить нервы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів