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Прокурор не взял 30 тысяч долларов взятки от обвиняемых в торговле людьми

Четверг, 29 ноября 2018, 14:11

Прокурор отказался от 30 тысяч долларов взятки, которую ему предлагал адвокат подозреваемых в торговле людьми.

Об этом 29 ноября написал Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"В помещении столичной прокуратуры задержан адвокат при предложении и предоставлении взятки в сумме 30 тысяч долларов США работнику прокуратуры", - сообщил Луценко.

Средства адвокат хотел передать в интересах двух человек, которые обвиняются по ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

За взятку прокурор должен был изменить обвинение в суде и, как следствие, подозреваемые получили бы менее суровое наказание не связанное с лишением свободы.

"Взяткодатель задержан, ему готовится подозрение", - добавил генпрокурор.

В частности, в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 369 УК (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

 

"Двое обвиняемых, в интересах которых предлагали взятку, занимались незаконной переправкой украинских девушек в сексуальное рабство", - уточнила УП пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Максимець также сообщила, что документирование преступления длилось почти 1,5 месяца.

Украинская правда

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Темы: взяткапрокуратураКиев
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