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Генсек НАТО: нова російська ракета підриває європейську безпеку

Четвер, 29 листопада 2018, 14:58

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову закликав Росію дотримуватися Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і не розміщувати нові ракети в Європі.

Про це він написав у своїй колонці для іспанського видання El Pais і італійської La Repubblica, текст якої також розміщений на сайті НАТО.

"В останні роки Росія розробила, виготовила, випробувала і розгорнула нову ракету середньої дальності, відому як SSC-8. SSC-8 мобільна і її легко сховати. Вона здатна переносити ядерні боєголовки. Це скорочує час попередження до хвилин, знижуючи поріг ядерного конфлікту. І вона може дістатися до європейських столиць", - написав Столтенберг.

За його словами, дії Росії підривають Договір про РСМД і ставлять його під серйозну загрозу. Він також нагадав, що Сполучені Штати виконують свої зобов'язання за договором, і в Європі немає нових ракет США, зате є нові російські.

"Договір, який дотримується тільки однією стороною, не може бути ефективним, і не буде тримати нас в безпеці. Якщо договір більше не впливає на реальність, то це не що інше, як аркуш паперу", - зазначив генсек.

Столтенберг зазначає, що союзники НАТО неодноразово закликали Росію серйозно і прозоро вирішувати проблеми і активно вести конструктивний діалог з США.

"На жаль, Росія не звернула уваги на наші заклики. Недостатнє залучення Москви лише посилює нашу оцінку того, що нова ракетна система являє серйозну загрозу для стратегічної стабільності в Європі. Тому я знову закликаю Росію забезпечити повне дотримання Договору про РСМД з повною прозорістю - і негайно", - додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір вийти з Договору про РСМД з Росією через його недотримання з боку Москви.

Нещодавно президент РФ Владімір Путін заявив, що Москва хоче відновити повномасштабний діалог  зі Сполученими Штатами про ракетний договір.

Українська правда Украинская правда

Європейська правда

Теми: НАТОРосіяЄвропазброя
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