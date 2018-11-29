Генсек НАТО: новая российская ракета подрывает европейскую безопасность

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Четверг, 29 ноября 2018, 15:58

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не размещать новые ракеты в Европе.

Об этом он написал в своей колонке для испанского издания El Pais и итальянской La Repubblica, текст которой также размещен на сайте НАТО.

"В последние годы Россия разработала, изготовила, испытала и развернула новую ракету средней дальности, известную как SSC-8. SSC-8 мобильна и ее легко спрятать. Она способна переносить ядерные боеголовки. Это сокращает время предупреждения до минут, снижая порог ядерного конфликта. И она может добраться до европейских столиц", - написал Столтенберг.

По его словам, действия России подрывают Договор о РСМД и ставят его под серьезную угрозу. Он также напомнил, что Соединенные Штаты полностью соблюдают свои обязательства по договору, и в Европе нет новых ракет США, зато есть новые российские.

"Договор, который соблюдается только одной стороной, не может быть эффективным, и не будет держать нас в безопасности. Если договор больше не влияет на реальность, то это не что иное, как лист бумаги", - отметил генсек.

Столтенберг отмечает, что союзники НАТО неоднократно призывали Россию серьезно и прозрачно решать проблемы и активно вести конструктивный диалог с США.

"К сожалению, Россия не обратила внимания на наши призывы. Недостаточная вовлеченность Москвы лишь усиливает нашу оценку того, что новая ракетная система представляет серьезную угрозу для стратегической стабильности в Европе. Поэтому я вновь призываю Россию обеспечить полное соблюдение Договора о РСМД с полной прозрачностью - и незамедлительно", - добавил он.

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Темы: НАТО Росcия Европа оружие
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