У Німеччині почали розслідування щодо співробітників Siemens через "кримські турбіни"
Німецька прокуратура почала розслідування щодо трьох санкт-петербурзьких співробітників компанії Siemens за звинуваченнями у порушенні ембарго ЄС щодо поставок в окупований Крим.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на прокуратуру Гамбурга.
Siemens у 2015 і 2016 роках поставила в Росію сім газових турбін, які пізніше були встановлені в окупованому Криму, який є суб’єктом санкцій з боку ЄС.
Як повідомив речник прокуратури Гамбурга, вартість турбін складала 213 млн євро і розслідування триває з травня.
Siemens оскаржила поставку в Крим у російських судах, які однак відмовили компанії у задоволенні її позову.
Нагадаємо, у липні 2017 року стало відомо, що Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.
Siemens спершу заперечував нелегальну поставку. Однак згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.
У серпні минулого року ЄС розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму, додавши три компанії та трьох росіян, серед яких заступник міністра енергетики РФ, до санкційного списку.