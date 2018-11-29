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У Німеччині почали розслідування щодо співробітників Siemens через "кримські турбіни"

Четвер, 29 листопада 2018, 15:18

Німецька прокуратура почала розслідування щодо трьох санкт-петербурзьких співробітників компанії Siemens за звинуваченнями у порушенні ембарго ЄС щодо поставок в окупований Крим.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прокуратуру Гамбурга.

Siemens у 2015 і 2016 роках поставила в Росію сім газових турбін, які пізніше були встановлені в окупованому Криму, який є суб’єктом санкцій з боку ЄС.

Як повідомив речник прокуратури Гамбурга, вартість турбін складала 213 млн євро і розслідування триває з травня.

Siemens  оскаржила поставку в Крим у російських судах, які однак відмовили компанії у задоволенні її позову.

Нагадаємо, у липні 2017 року стало відомо, що Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Siemens спершу заперечував нелегальну поставку. Однак згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.

У серпні минулого року ЄС розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму, додавши три компанії та трьох росіян, серед яких заступник міністра енергетики РФ, до санкційного списку.

Європейська правда

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Теми: Німеччинаполіція
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