В Германии начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за "крымских турбин"

Немецкая прокуратура начала расследование в отношении трех санкт-петербургских сотрудников компании Siemens по обвинениям в нарушении эмбарго ЕС в отношении поставок в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Гамбурга.

Siemens в 2015 и 2016 годах поставила в Россию семь газовых турбин, которые позже были установлены в оккупированном Крыму, который является субъектом санкций со стороны ЕС.

Как сообщил представитель прокуратуры Гамбурга, стоимость турбин составляла 213 млн евро и расследование продолжается с мая.

Siemens обжаловала поставку в Крым в российских судах, однако отказали компании в удовлетворении ее иска.

Напомним, в июле 2017 года стало известно, что Россия доставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Siemens сначала отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что имеет все доказательства того, что газовые турбины были незаконно транспортированы на полуостров.

В августе прошлого года ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин Siemens к аннексированного Крыма, добавив три компании и трех россиян, среди которых заместитель министра энергетики РФ, в санкционный список.

Европейская правда