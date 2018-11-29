У НАТО заявили, що вже мають значну присутність у Чорному морі

У НАТО заявили, що їхня присутність у Чорному морі є досить значною після заклику президента України Петра Порошенка направити кораблі в Азовське море.

Про це заявила речниця Альянсу Оана Лунгеску, повідомляє AP.

За її словами, кораблі НАТО здійснюють рутинні патрулювання і навчання в Чорному морі. Лунгеску відзначила, що цього року кораблі НАТО провели у Чорному морі 120 днів у порівнянні з 90 днями в минулому році.

Речниця НАТО розповіла, що кілька союзників НАТО проводять патрулювання та розвідувальні польоти в регіоні, а країни-члени альянсу Болгарія, Румунія та Туреччина, які межують з Чорним морем, тримають там власну військову техніку.

"У Чорному морі вже достатньо сил НАТО, і ми будемо продовжувати оцінювати свою присутність у регіоні" – заявила Лунгеску.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild заявив, що країни НАТО повинні надіслати кілька кораблів у Азовське море, щоб допомогти Україні і гарантувати безпеку.

Як повідомлялося, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО з очільниками МЗС України та Грузії 4-5 грудня українська сторона й аргументуватиме необхідність військово-морського патрулювання в Чорноморському регіоні.

Європейська правда