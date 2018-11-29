В НАТО заявили, что уже имеют значительное присутствие в Черном море

В НАТО заявили, что их присутствие в Черном море является весьма значительным после призыва президента Украины Петра Порошенко направить корабли в Азовское море.

Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, сообщает AP.

По ее словам, корабли НАТО осуществляют рутинные патрулирования и учения в Черном море. Лунгеску отметила, что в этом году корабли НАТО провели в Черном море 120 дней по сравнению с 90 днями в прошлом году.

Пресс-секретарь НАТО рассказала, что несколько союзников НАТО проводят патрулирование и разведывательные полеты в регионе, а страны-члены альянса Болгария, Румыния и Турция, граничащие с Черным морем, держат там собственную военную технику.

"В Черном море уже достаточно сил НАТО, и мы будем продолжать оценивать свое присутствие в регионе" – заявила Лунгеску.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Bild заявил, что страны НАТО должны отправить несколько кораблей в Азовское море, чтобы помочь Украине и гарантировать безопасность.

Как сообщалось, на встрече министров иностранных дел стран НАТО с главами МИД Украины и Грузии 4-5 декабря украинская сторона будет аргументировать необходимость военно-морского патрулирования в Черноморском регионе.

Европейская правда