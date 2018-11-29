В НАТО заявили, что уже имеют значительное присутствие в Черном море

2188 просмотров
Четверг, 29 ноября 2018, 18:20

В НАТО заявили, что их присутствие в Черном море является весьма значительным после призыва президента Украины Петра Порошенко направить корабли в Азовское море.

Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, сообщает AP.

По ее словам, корабли НАТО осуществляют рутинные патрулирования и учения в Черном море. Лунгеску отметила, что в этом году корабли НАТО провели в Черном море 120 дней по сравнению с 90 днями в прошлом году.

Пресс-секретарь НАТО рассказала, что несколько союзников НАТО проводят патрулирование и разведывательные полеты в регионе, а страны-члены альянса Болгария, Румыния и Турция, граничащие с Черным морем, держат там собственную военную технику.

"В Черном море уже достаточно сил НАТО, и мы будем продолжать оценивать свое присутствие в регионе" – заявила Лунгеску.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Bild заявил, что страны НАТО должны отправить несколько кораблей в Азовское море, чтобы помочь Украине и гарантировать безопасность.

Как сообщалось, на встрече министров иностранных дел стран НАТО с главами МИД Украины и Грузии 4-5 декабря украинская сторона будет аргументировать необходимость военно-морского патрулирования в Черноморском регионе.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАТО Черное море Крым Росcия
powered by lun.ua
По теме
Генсек НАТО: новая российская ракета подрывает европейскую безопасность 29 ноября 2018, 15:58
Парубий попросил НАТО отправить в Черное море больше кораблей и авиации 27 ноября 2018, 21:14
Комиссия Украина-Грузия-НАТО обсудит безопасность в Черном и Азовском морях 26 ноября 2018, 22:26
Все новости
Главные новости
Трамп отменил встречу с Путиным из-за украинских моряков
Из-за военного положения отменены местные выборы в 10 областях
В центре Киева появится сквер Павла Шеремета: согласие дала комиссия Киевсовета
В зоне ООС исчез солдат
Все новости
еда

Чем полезное сало и сколько его можно есть

Лайфхаки

10 советов, которые помогут сделать подработку эффективной

Поиск по сайту
Архив
Весь архів