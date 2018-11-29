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Киян попереджають про ожеледицю

Четвер, 29 листопада 2018, 17:20

Синоптики попереджають, що в п'ятницю на дорогах Києва місцями буде ожеледиця.

Про це, з посиланням на дані Укргідрометцентру, повідомляє у четвер прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"30 листопада, на дорогах столиці місцями ожеледиця. Про це попередили в Українському гідрометцентрі. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с", – йдеться в повідомленні.

Вночі очікується 10-12° морозу, вдень температура підніметься до 5-7° зі знаком мінус.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

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Українська правда

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Теми: погода
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