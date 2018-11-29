Киевлян предупреждают о гололедице
Синоптики предупреждают, что в пятницу на дорогах Киева местами будет гололедица.
Об этом, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"30 ноября, на дорогах столицы местами гололедица. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.
Ночью ожидается 10-12° мороза, днем температура поднимется до 5-7° со знаком минус.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.
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