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Киевлян предупреждают о гололедице

Четверг, 29 ноября 2018, 17:20

Синоптики предупреждают, что в пятницу на дорогах Киева местами будет гололедица.

Об этом, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"30 ноября, на дорогах столицы местами гололедица. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Ночью ожидается 10-12° мороза, днем ​​температура поднимется до 5-7° со знаком минус.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

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Украинская правда
Темы: погода
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