Вбивство Хашоггі: Канада ввела санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії

Канада запровадила санкції щодо 18 громадян Саудівської Аравії, яких вважає причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це у Twitter повідомила голова МЗС Канади Христя Фріланд.

"Цьогодні Канада відповідно до акту Магнітського запровадила персональні санкції щодо 17 осіб, які, згідно з думкою нашого уряду, відповідальні або причетні до позасудового і екстериторіального вбивства Джамаля Хашоггі" - написала вона.

2/2 Today, Canada is imposing targeted sanctions -- under our Magnitsky legislation – against 17 individuals who, according to our government, are responsible for or complicit in the extrajudicial and extraterritorial killing of Mr. Khashoggi.