Вбивство Хашоггі: Канада ввела санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії

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Четвер, 29 листопада 2018, 19:38

Канада запровадила санкції щодо 18 громадян Саудівської Аравії, яких вважає причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це у Twitter повідомила голова МЗС Канади Христя Фріланд.

"Цьогодні Канада відповідно до акту Магнітського запровадила персональні санкції щодо 17 осіб, які, згідно з думкою нашого уряду, відповідальні або причетні до позасудового і екстериторіального вбивства Джамаля Хашоггі" - написала вона.

Фріланд наголосила, що вбивство Хашоггі є немислимою атакою на свободу слова та думки.

"Ця справа не закрита. Канада продовжує закликати до надійного та незалежного міжнародного розслідування" - наголосила вона.

Раніше персональні санкції щодо саудитів запровадили Франція та Німеччина.

Кілька країн ЄС, зокрема Фінляндія, Данія та Німеччина вже заявили, що призупиняють експорт зброї до Саудівської Аравії.

Критик саудівського королівського двору Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві королівства у Стамбулі 2 жовтня. Саудівська прокуратура стверджує, що журналіста убили після того, як не змогли добровільно переконати його повернутись у Саудівську Аравію.

Турецька сторона впевнена, що Хашоггі планували убити заздалегідь, з високою вірогідністю - за вказівкою оточення наслідного принца або й самого принца.

Європейська правда

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Теми: санкції Саудівська Аравія Канада вбивство
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