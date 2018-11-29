Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийство Хашогги: Канада ввела санкции против 17 граждан Саудовской Аравии

Четверг, 29 ноября 2018, 18:38

Канада ввела санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, которых считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом в Twitter сообщила глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Сегодня Канада в соответствии с Актом Магнитского ввела персональные санкции в отношении 17 человек, которые, согласно мнению нашего правительства, ответственны или причастны к внесудебному и экстерриториальному убийству Джамаля Хашогги" - написала она.

Фриланд отметила, что убийство Хашогги является немыслимой атакой на свободу слова и мысли.

"Это дело не закрыто. Канада продолжает призывать к надежному и независимому международному расследованию", - подчеркнула она.

Ранее персональные санкции в отношении саудитов ввели Франция и Германия.

Несколько стран ЕС, в частности Финляндия, Дания и Германия уже заявили, что приостанавливают экспорт оружия в Саудовскую Аравию.

Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.

Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

Европейская правда

Темы: санкцииСаудовская АравияКанадаубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
санкции
В свежий санкционный список США из-за помощи России попала сербская компания
ЕС принял новый режим санкций против Ирана, который ударит по производству беспилотников
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
Последние новости
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
Все новости...
Реклама: