Убийство Хашогги: Канада ввела санкции против 17 граждан Саудовской Аравии

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Четверг, 29 ноября 2018, 19:38

Канада ввела санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, которых считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом в Twitter сообщила глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Сегодня Канада в соответствии с Актом Магнитского ввела персональные санкции в отношении 17 человек, которые, согласно мнению нашего правительства, ответственны или причастны к внесудебному и экстерриториальному убийству Джамаля Хашогги" - написала она.

Фриланд отметила, что убийство Хашогги является немыслимой атакой на свободу слова и мысли.

"Это дело не закрыто. Канада продолжает призывать к надежному и независимому международному расследованию", - подчеркнула она.

Ранее персональные санкции в отношении саудитов ввели Франция и Германия.

Несколько стран ЕС, в частности Финляндия, Дания и Германия уже заявили, что приостанавливают экспорт оружия в Саудовскую Аравию.

Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.

Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

Европейская правда

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Темы: санкции Саудовская Аравия Канада убийство
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