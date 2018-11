Убийство Хашогги: Канада ввела санкции против 17 граждан Саудовской Аравии

Канада ввела санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, которых считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом в Twitter сообщила глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Сегодня Канада в соответствии с Актом Магнитского ввела персональные санкции в отношении 17 человек, которые, согласно мнению нашего правительства, ответственны или причастны к внесудебному и экстерриториальному убийству Джамаля Хашогги" - написала она.

2/2 Today, Canada is imposing targeted sanctions -- under our Magnitsky legislation – against 17 individuals who, according to our government, are responsible for or complicit in the extrajudicial and extraterritorial killing of Mr. Khashoggi.