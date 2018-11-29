Убийство Хашогги: Канада ввела санкции против 17 граждан Саудовской Аравии

Канада ввела санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, которых считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом в Twitter сообщила глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Сегодня Канада в соответствии с Актом Магнитского ввела персональные санкции в отношении 17 человек, которые, согласно мнению нашего правительства, ответственны или причастны к внесудебному и экстерриториальному убийству Джамаля Хашогги" - написала она.

2/2 Today, Canada is imposing targeted sanctions -- under our Magnitsky legislation – against 17 individuals who, according to our government, are responsible for or complicit in the extrajudicial and extraterritorial killing of Mr. Khashoggi. — Chrystia Freeland (@cafreeland) November 29, 2018

Фриланд отметила, что убийство Хашогги является немыслимой атакой на свободу слова и мысли.

"Это дело не закрыто. Канада продолжает призывать к надежному и независимому международному расследованию", - подчеркнула она.

Ранее персональные санкции в отношении саудитов ввели Франция и Германия.

Несколько стран ЕС, в частности Финляндия, Дания и Германия уже заявили, что приостанавливают экспорт оружия в Саудовскую Аравию.

Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.

Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

Европейская правда