Стали відомі обставини скасування зустрічі Трампа і Путіна

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент США Дональд Трамп вирішив скасувати зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним в літаку по дорозі на саміт G20.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Сандерс, вона не знала про розмову двох лідерів про скасування зустрічі.

По дорозі на саміт "Великої двадцятки" в Аргентині Трамп провів розмови з держсекретарем Майком Помпео, головою апарату Білого дому Джоном Келлі, а також телефонував раднику з питань нацбезпеки Джону Болтону.

Сандерс також розповіла, що американський і російський уряд обмінялися телефонними дзвінками.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив скасувати зустріч з російським колегою Владіміром Путіним через те, що Росія не повернула захоплені кораблі Україні і не звільнила моряків.

При цьому перед вильотом на саміт він заявив, що зустріч ймовірно буде і зараз для неї слушний час, однак його подальші кроки визначатиме повний звіт щодо морської сутички між Росією і Україною.

Європейська правда