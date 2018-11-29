Стали известны обстоятельства отмены встречи Трампа и Путина

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Четверг, 29 ноября 2018, 20:37

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в самолете по пути на саммит G20.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Сандерс, она не знала о разговоре двух лидеров об отмене встречи.

По дороге на саммит "Большой двадцатки" в Аргентине Трамп провел беседы с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли, а также звонил советнику по вопросам нацбезопасности Джону Болтону.

Сандерс также рассказала, что американское и российское правительство обменялись телефонными звонками.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за того, что Россия не вернула захваченные корабли Украине и не освободила моряков.

При этом перед вылетом на саммит он заявил, что встреча вероятно будет и сейчас для нее удобное время, однако его дальнейшие шаги будет определять полный отчет по морской стычке между Россией и Украиной.

Европейская правда

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Темы: Трамп Путин
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