Український танцівник Полунін перейшов у громадянство Росії

Відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Російської Федерації.

Він виклав фотографію нового паспорта в своєму Instagram і заявив про підтримку політики президента Росії Володимира Путіна.

Паспорт видали в Москві 29 жовтня.

"Росія для мене завжди була і є добром. Я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції і війни в Україні, Грузії та інших країнах", – заявив Полунін.

"Правда за Росією", – вважає він.

На думку танцюриста, "добро і любов повинні бути такими ж агресивними і цілеспрямованими проти зла, яке вбиває людей і руйнує країни".

"Моя підтримка Володимиру Путіну, який не продав свою країну і підтримує свій народ. Не можу уявити, наскільки важко він працював і наскільки складно йому було", – заявив Полунін.

"Ви – інший, ніж багато лідерів. Правда за вами", – додав він.

Сергій Полунін народився 20 листопада 1989 року в Херсоні. У 13 років переїхав до Лондона, де навчався у Школі Королівського балету.

З 2007-го до 2012 року Полунін був запрошеним прем'єром Королівського балету в Лондоні і мав великий успіх.

З 2012 року він виступав у російських театрах.

Сергій Полунін

У 2016 році Полунін став запрошеним солістом Баварського державного балету в Мюнхені.

Танцівник також відомий за біографічним фільмом про нього режисера Стівена Кантора.

Крім того, в 2017 році Полунін зіграв роль у стрічці "Вбивство у "Східному експресі", а в 2018-му виконав епізодичну роль у фільмі "Червоний горобець".

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