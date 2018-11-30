Український танцівник Полунін перейшов у громадянство Росії
Відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Російської Федерації.
Він виклав фотографію нового паспорта в своєму Instagram і заявив про підтримку політики президента Росії Володимира Путіна.
Паспорт видали в Москві 29 жовтня.
"Росія для мене завжди була і є добром. Я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції і війни в Україні, Грузії та інших країнах", – заявив Полунін.
"Правда за Росією", – вважає він.
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Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.
На думку танцюриста, "добро і любов повинні бути такими ж агресивними і цілеспрямованими проти зла, яке вбиває людей і руйнує країни".
"Моя підтримка Володимиру Путіну, який не продав свою країну і підтримує свій народ. Не можу уявити, наскільки важко він працював і наскільки складно йому було", – заявив Полунін.
"Ви – інший, ніж багато лідерів. Правда за вами", – додав він.
Сергій Полунін народився 20 листопада 1989 року в Херсоні. У 13 років переїхав до Лондона, де навчався у Школі Королівського балету.
З 2007-го до 2012 року Полунін був запрошеним прем'єром Королівського балету в Лондоні і мав великий успіх.
З 2012 року він виступав у російських театрах.
У 2016 році Полунін став запрошеним солістом Баварського державного балету в Мюнхені.
Танцівник також відомий за біографічним фільмом про нього режисера Стівена Кантора.
Крім того, в 2017 році Полунін зіграв роль у стрічці "Вбивство у "Східному експресі", а в 2018-му виконав епізодичну роль у фільмі "Червоний горобець".
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