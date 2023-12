Український танцівник Полунін перейшов у громадянство Росії

View this post on Instagram

Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.

A post shared by Sergei Polunin (@sergeipolunin) on Nov 29, 2018 at 5:14pm PST