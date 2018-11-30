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Украинский танцор Полунин перешел в гражданство России

Пятница, 30 ноября 2018, 07:28
Украинский танцор Полунин перешел в гражданство России

Известный танцор украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство Российской Федерации.

Он выложил фотографию нового паспорта в своем Instagram и заявил о поддержке политики президента России Владимира Путина.

Паспорт выдан в Москве 29 октября.

"Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах", – заявил Полунин.

"Правда за Россией", – считает он.

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Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.

A post shared by Sergei Polunin (@sergeipolunin) on Nov 29, 2018 at 5:14pm PST

По мнению танцора, "добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны".

"Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить, насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было", – заявил Полунин.

"Вы – другой, чем многие лидеры. Правда за вами", – добавил он.

Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета.

С 2007 по 2012 год Полунин был приглашенным премьером Королевского балета в Лондоне.

С 2012 года он выступал в российских театрах. 

Сергей Полунин
Сергей Полунин

В 2016 году Полунин стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене.

Танцовщик также известен по биографическому фильму о нем режиссера Стивена Кантора.

Кроме того, в 2017 году Полунин сыграл роль в ленте "Убийство в "Восточном экспрессе", а в 2018-м исполнил эпизодическую роль в фильме "Красный воробей".

Читайте также "Танцовщик" Сергей Полунин: Когда смотрел фильм о себе, держался за ногу соседа 

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Темы: гражданствоРосcиякультура
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