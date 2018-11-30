Украинский танцор Полунин перешел в гражданство России

Известный танцор украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство Российской Федерации.

Он выложил фотографию нового паспорта в своем Instagram и заявил о поддержке политики президента России Владимира Путина.

Паспорт выдан в Москве 29 октября.

"Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах", – заявил Полунин.

"Правда за Россией", – считает он.

По мнению танцора, "добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны".

"Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить, насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было", – заявил Полунин.

"Вы – другой, чем многие лидеры. Правда за вами", – добавил он.

Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета.

С 2007 по 2012 год Полунин был приглашенным премьером Королевского балета в Лондоне.

С 2012 года он выступал в российских театрах.

Сергей Полунин

В 2016 году Полунин стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене.

Танцовщик также известен по биографическому фильму о нем режиссера Стивена Кантора.

Кроме того, в 2017 году Полунин сыграл роль в ленте "Убийство в "Восточном экспрессе", а в 2018-м исполнил эпизодическую роль в фильме "Красный воробей".

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