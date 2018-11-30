Білорусь висловила позицію щодо ситуації в Керченській протоці

Події в районі Керченської протоки підтверджують актуальність і реалістичність тих попереджень, які неодноразово висловлював президент Білорусі Александр Лукашенко.

Про це заявив міністр закордонних справ Владімір Макей, пише БЕЛТА.

"Щодо того, що ми поступово сповзаємо до прірви великого конфлікту. Як ми сприймаємо це? Ми перебуваємо зовсім поруч. І ми і опосередковано, і безпосередньо відчуваємо на собі наслідки цієї конфронтації", - сказав він.

"Ми, звичайно, хотіли б, щоб не було зроблено ніяких кроків, які привели б до подальшого зростання напруженості в нашому регіоні. Тому що це здатне вплинути не тільки на регіональну, а й на міжнародну безпеку в цілому. Ми переконані, що сторони конфлікту розуміють свою відповідальність за ситуацію в регіоні, за регіональну безпеку", - заявив глава білоруського зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що "також не хотілося б, щоб і з боку зовнішніх гравців звучали якісь емоційні заяви, які в кінцевому підсумку приведуть лише до подальшого зростання напруженості", йдеться у повідомленні.

"Ми завжди говорили про те, і це неодноразово підкреслював глава білоруської держави, що Білорусь готова внести свій вклад, якщо це буде прийнятно відповідним політичними гравцями, у врегулювання ситуації і розрядку тієї напруженості, яка сьогодні, на жаль, присутня в нашому регіоні", - сказав Макей.

"Ми відстежували заяви, які були зроблені і однієї, і іншої стороною. Але прямих контактів не було. Звичайно, нам важливо було б отримати і від однієї, і від іншої сторони об'єктивну інформацію для того, щоб мати свій реальний аналіз ситуації, пов'язаної з цим інцидентом", - додав міністр.

Зазначимо, 27 листопада МЗС України зібрало іноземних послів з приводу нападу Росії на Азові. Їм "по хвилинах" довели, що росіяни атакували українські військові кораблі без жодних на те підстав, оскільки українські моряки свідомо робили все, щоби їх не звинуватили у провокації.

Європейська правда