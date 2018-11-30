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Беларусь выразила позицию относительно ситуации в Керченском проливе

Пятница, 30 ноября 2018, 09:18

События в районе Керченского пролива подтверждают актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, пишет БЕЛТА.

"По поводу того, что мы постепенно сползает в пропасть большого конфликта. Как мы воспринимаем это? Мы находимся совсем рядом. И мы и косвенно, и непосредственно ощущаем на себе последствия этой конфронтации", - сказал он.

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было сделано никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно повлиять не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что "также не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления, которые в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности", говорится в сообщении.

"Мы всегда говорили о том, и это неоднократно подчеркивал глава белорусского государства, что Беларусь готова внести свой вклад, если это будет принято соответствующими политическими игроками, в урегулирование ситуации и разрядку той напряженности, которая сегодня, к сожалению, присутствует в нашем регионе", - сказал Макей.

"Мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Но прямых контактов не было. Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом", - добавил министр.

Отметим, 27 ноября МИД Украины собрал иностранных послов в связи с нападением России на Азове. Им "по минутам" доказали, что россияне атаковали украинские военные корабли без всяких на то оснований, поскольку украинские моряки сознательно делали все, чтобы их не обвинили в провокации.

Европейская правда

Темы: БеларусьЛукашенкоЧерное море
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