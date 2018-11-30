Міністр оборони Польщі: тепер російські війська вже офіційно атакують Україну

Москва не змінила свого агресивного курсу і вже офіційно атакує Україну.

Про це заявив міністр нацональної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Польське радіо".

Блащак сказав, що введення воєнного стану в Україні у зв’язку з обстрілом росіянами українських кораблів у Керченській протоці показує, що "Росія не змінила свого курсу, пов’язаного з агресією". Міністр підкреслив, що Росія напала на Грузію 2008 року, потім на Україну 2014-го, "а нині російські війська вже офіційно атакують Україну".

"Ми маємо справу з поступовим відновленням російської імперії, з нападом та агресивною політикою. Точно та сама імперська політика, яку проводили раніше, проводять і нині. Саме тому я, як міністр національної оборони, а також уряд прем’єра Матеуша Моравєцького та президент Польщі Анджей Дуда докладаємо зусиль, аби у Польщі був Fort Trump", - заявив Блащак.

Європейська правда