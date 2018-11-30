Министр обороны Польши: теперь российские войска уже официально атакуют Украину

Москва не изменила своего агрессивного курса и уже официально атакует Украину.

Об этом заявил министр нацональной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Польское радио".

Блащак сказал, что введение военного положения в Украине в связи с обстрелом россиянами украинских кораблей в Керченском проливе показывает, что "Россия не изменила своего курса, связанного с агрессией". Министр подчеркнул, что Россия напала на Грузию в 2008 году, затем на Украину в 2014-м, "а сейчас российские войска уже официально атакуют Украину".

"Мы имеем дело с постепенным восстановлением российской империи, с нападением и агрессивной политикой. Точно ту же имперскую политику, которую проводили раньше, проводят и сейчас. Именно поэтому я, как министр национальной обороны, а также правительство премьера Матеуша Моравецкого и президент Польши Анджей Дуда стараемся, чтобы в Польше был Fort Trump", - заявил Блащак.

Европейская правда