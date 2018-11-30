Министр обороны Польши: теперь российские войска уже официально атакуют Украину

10349 просмотров
Пятница, 30 ноября 2018, 10:52

Москва не изменила своего агрессивного курса и уже официально атакует Украину.

Об этом заявил министр нацональной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Польское радио".

Блащак сказал, что введение военного положения в Украине в связи с обстрелом россиянами украинских кораблей в Керченском проливе показывает, что "Россия не изменила своего курса, связанного с агрессией". Министр подчеркнул, что Россия напала на Грузию в 2008 году, затем на Украину в 2014-м, "а сейчас российские войска уже официально атакуют Украину".

"Мы имеем дело с постепенным восстановлением российской империи, с нападением и агрессивной политикой. Точно ту же имперскую политику, которую проводили раньше, проводят и сейчас. Именно поэтому я, как министр национальной обороны, а также правительство премьера Матеуша Моравецкого и президент Польши Анджей Дуда стараемся, чтобы в Польше был Fort Trump", - заявил Блащак.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Гривня на межбанке перешла к укреплению
Железнодорожный экспресс Киев-"Борисполь" отправился в первый рейс
Насиров раздал налоговых рассрочек на 18 миллиардов. Больше всего - Ахметову
Аваков рассказал о задержании нападавших на Гриценко
Все новости
еда

Чем полезное сало и сколько его можно есть

Лайфхаки

10 советов, которые помогут сделать подработку эффективной

Поиск по сайту
Архив
Весь архів