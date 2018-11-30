Артилеристи потренувалися відбивати авіаудар на приморському напрямку

В районі операції Об'єднаних сил пройшли заняття з управління силами та засобами зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в ході відбиття авіаційного удару противника на приморському напрямку.

Про це повідомляє у п’ятницю прес-центр штабу ООС.

Штурмова та армійська авіація імітували удар повітряного противника по підрозділах, що здійснюють прикриття морського узбережжя.

Екіпажі ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стріла-10М" та розрахунки переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітних установок ЗУ-23 повітряні цілі умовно знищили.

Окрім того, відбулося виконання бойових пусків та стрільб по аеродинамічних цілях, які маневрують висотою.