Артиллеристы тренировались отражать авиаудар на приморском направлении

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Пятница, 30 ноября 2018, 11:51

В районе операции Объединенных сил прошли занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в ходе отражения авиационного удара противника на приморском направлении.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр штаба ООС.

Штурмовая и армейская авиация имитировали удар воздушного противника по подразделениям, осуществляющим прикрытие морского побережья.

Экипажи ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили.

Кроме того, произошло выполнение боевых пусков и стрельб по аэродинамическим целям, которые маневрируют высотой.

Украинская правда

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