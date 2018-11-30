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Україну замете снігом

П'ятниця, 30 листопада 2018, 11:37
Україну замете снігом

Найближчої доби атмосферні фронти принесуть негоду і деяке ослаблення морозів на всю територію України, крім західних областей.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, у суботу, 1 грудня, у всіх областях, крім західних, очікується погіршення погодних умов: сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг. Днем в Приазов'ї - мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Вітер східний з переходом на Правобережжі на західний 5-10 м/с, вночі в східних областях і Приазов'ї пориви 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 4-11°, вдень 1-7° морозу, в Приазов'ї близько 0°; в західних областях вночі 11-16° морозу, в Карпатах до 20°, вдень 3-9° нижче нуля.

У Києві - помірний сніг (приріст сніжного покриву на 5-7 см), на дорогах ожеледиця. Вітер східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° нижче нуля.

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 1 грудня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 13 градусів тепла в 1898 році, найнижча вночі - на позначці 17,7 градусу морозу в 1915 році.

У неділю, 2 грудня, в Україні переважно без опадів, лише вночі в північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській і Кіровоградській областях пройде сніг. Вітер південно-західний 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 7-12° морозу, в Карпатах і Прикарпатті 12-17°, на сході та Приазов'ї 2-7° морозу; вдень по всій Україні 0-5° нижче нуля.

У Києві вночі сніг, вдень без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 1-3° морозу.

 

Теми: погода
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