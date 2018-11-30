Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украину заметет снегом

Пятница, 30 ноября 2018, 11:37
Украину заметет снегом

В ближайшие сутки атмосферные фронты принесут ненастную погоду и некоторое ослабление морозов на всю территорию Украины, кроме западных областей.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, в субботу, 1 декабря, во всех областях, кроме западных, ожидается ухудшение погодных условий: снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, днем и в Харьковской областях местами сильный снег. Днем в Приазовье - мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега.

Ветер восточный с переходом на Правобережье на западный 5-10 м/с, ночью в восточных областях и Приазовье порывы 15-20 м/с, метель. На дорогах гололедица.

Температура ночью 4-11°, днем 1-7° мороза, в Приазовье около 0°; в западных областях ночью 11-16° мороза, в Карпатах до 20°, днем 3-9° мороза.

В Киеве – умеренный снег (прирост снежного покрова на 5-7 см), на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,0 градусов тепла в 1898 году, самая низкая ночью – на отметке 17,7 градусов мороза в 1915 году.

В воскресенье, 2 декабря, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях пройдет снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах и Прикарпатье 12-17°, на востоке и Приазовье 2-7° мороза; днем по всей Украине 0-5° мороза.

В Киеве ночью снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.

 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
погода
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Из-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
Последние новости
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
Все новости...
Реклама: