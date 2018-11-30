У Роскосмосі поскаржилися на невдачі через Україну і санкції

У корпорації "Роскосмос" заявили, що через українських виробників були зірвані запуски супутників, а через санкції частка російської космічної техніки склала лише третину від запланованого торік.

Про цього говориться в річному звіті компанії, передає РБК.

Відзначається, що згідно з планом частка російського експорту ракетно-космічної техніки мала за підсумками 2017 року становити 24,5% від світового, але по факту цей показник склав 8,5%.

""Роскосмос" пояснює це санкціями, а також падінням курсу рубля, через що не вдалося оснастити техніку "високоякісною імпортною апаратурою"", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії скаржаться на конкуренцію з боку приватних американських космічних компаній, перш за все SpaceX.

У документі зазначено, що за планом "Роскосмос" повинен був запустити 25 апаратів, а за фактом запустив тільки 17, оскільки українські виробники не поставили комплектуючі або затримали виробництво ракети-носія.

Зокрема, повідомляється, що на рік був перенесений запуск супутника зв'язку "Гонець-М" через те, що Україна не поставила комплектуючі для розгінного блоку "Бриз-КМ", а також з цієї ж причини на 2018 рік був перенесений запуск одного з двох пристроїв дистанційного зондування Землі Sentinel-3B.

Також в звіті сказано, що "у зв'язку з затримкою виготовлення ракети-носія українського виробництва" був зірваний запуск українського супутника "Либідь".