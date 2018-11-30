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В Роскосмосе пожаловались на неудачи из-за Украины и санкций

Пятница, 30 ноября 2018, 12:36

В корпорации "Роскосмос" заявили, что из-за украинских производителей были сорваны запуски спутников, а из-за санкций доля российской космической техники составила лишь треть от запланированного в прошлом году.

Об этого говорится в годовом отчете компании, передает РБК.

Отмечается, что согласно плану доля российского экспорта ракетно-космической техники должна была по итогам 2017 года составить 24,5% от мирового, но по факту этот показатель составил 8,5%.

""Роскосмос" объясняет это санкциями, а также падением курса рубля, из-за чего не удалось оснастить технику "высококачественной импортной аппаратурой"", - говорится в сообщении.

Также в компании жалуются на конкуренцию со стороны частных американских космических компаний, прежде всего SpaceX.

В документе указано, что по плану "Роскосмос" должен был запустить 25 аппаратов, а по факту запустил только 17, поскольку украинские производители не поставили комплектующие или задержали производство ракеты-носителя.

В частности, сообщается, что на год был перенесен запуск спутника связи "Гонец-М" из-за того, что Украина не поставила комплектующие для разгонного блока "Бриз-КМ", а также по  этой же причине на 2018 год был передвинут запуск одного из двух устройств дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B.

Также в отчете сказано, что "в связи с задержкой изготовления ракеты-носителя украинского производства" был сорван запуск украинского спутника "Лыбидь".

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Темы: РосcиякосмосУкраинасанкции
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