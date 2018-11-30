У Лаврова натякнули на можливість захоплення інших частин України

У Міністерстві закордонних справ РФ дали зрозуміти, що Росія може анексувати і інші регіони України.

Це випливає із заяви на брифінгу в Москві офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

Відповідаючи на питання журналіста, чи не збирається МЗС з метою захисту від пікетників переносити свої диппредставництва з Києва та Львова на окупований Донбас, Захарова заявила:

"Наш нещодавній історичний приклад говорить про те, що іноді не потрібен перенос, іноді так виходить, що змінюється статус дипломатичних представництв. Ось у нас, наприклад, було генеральне консульство в Сімферополі, а потім стало представництво Міністерства закордонних справ в регіоні. Трапляється і так".

Також представник МЗС попередила про можливі напади для українських дипломатів в Росії.

"Взагалі на Україні розуміють, що в якийсь момент у російської громадськості може лопнути терпіння? І я хочу просто нагадати, що українські дипломатичні консульські представництва тут працюють, і тут є українські дипломати", - заявила вона.

За словами Захарової, Росія захищає українських дипломатів, але це може не допомогти.

"Є межа народному терпінню!" – пригрозила вона.

Євген Кізілов, УП