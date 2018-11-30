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У Лаврова намекнули на возможность захвата и других частей Украины

Пятница, 30 ноября 2018, 13:15
У Лаврова намекнули на возможность захвата и других частей Украины

В Министерстве иностранных дел РФ дали понять, что Россия может аннексировать и другие регионы Украины.

Это следует из заявления на брифинге в Москве официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Отвечая на вопрос журналиста, не собирается ли МИД в целях защиты от пикетчиков переносить свои диппредставительства из Киева и Львова на оккупированный Донбасс, Захарова заявила:

"Наш недавний исторический пример говорит о том, что иногда не нужен перенос, иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. Вот у нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство Министерства иностранных дел в регионе. Случается и так".

Также представитель МИД предупредила о возможных нападениях для украинских дипломатов в России.

"Вообще на Украине понимают, что в какой-то момент у российской общественности может лопнуть терпение? И я хочу просто напомнить, что украинские дипломатические консульские представительства здесь работают, и здесь есть украинские дипломаты", - заявила она.

По словам Захаровой, Россия защищает украинских дипломатов, но это может не помочь.

"Есть предел народному терпению!" – пригрозила она.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: РосcияоккупацияаннексияМИДЛавров
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