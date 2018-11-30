У Криму продали санаторій "Лівадія" російському бізнесмену із санкційного списку

799 переглядів
П'ятниця, 30 листопада 2018, 14:44

В анексованому Росією Криму наближений до Кремля російський бізнесмен Костянтин Малофеєв купив санаторій "Лівадія", розташований поруч із Лівадійським палацом у Ялті.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Малофеєв є засновником російського телеканалу "Царьград", і перебуває під міжнародними санкціями.

Повідомляється, що  росіянин купив санаторій "Лівадія" за 509 мільйонів рублів.

Загальна площа всіх будівель складає майже 30 тисяч квадратних метрів із обладнанням і меблями.

 

У виданні додають, що санаторій розташований на схилі гори Могабі на півдні півострова, він був створений на базі колишньої літньої резиденції царської сім'ї Романових.

Згідно з українським законодавством санаторій знаходиться у власності Верховної Ради України і підприємства українських профспілок "Укрпрофоздоровниця".

У березні 2014 року у анексованому Росією Криму "націоналізували" близько 480 підприємств і організацій. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсацій не тільки гроші, але і російське закордонне майно.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим окупація Росія
powered by lun.ua
По темі
Сенат США одноголосно засудив російську агресію в Керченській протоці 30 листопада 2018, 08:55
Адвокат Полозов координуватиме роботу зі звільнення українських моряків - Клімкін 30 листопада 2018, 01:35
Полонені українські моряки знаходяться у Криму - Клімкін 29 листопада 2018, 23:21
Усі новини
Головні новини
Суд заарештував блогера Барабошка: застава 3 мільйони
ЄС у грудні продовжить санкції проти Росії – Туск
У Лаврова натякнули на можливість захоплення інших частин України
Верховний суд визнав незаконним звільнення скандального судді Татькова
Усі новини
Фото

13 світлин виверження вулкану, знятих дроном зблизька

Лайфхаки

10 порад, що допоможуть зробити підробіток ефективнішим