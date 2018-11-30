Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму продали санаторій "Лівадія" російському бізнесмену із санкційного списку

П'ятниця, 30 листопада 2018, 13:44

В анексованому Росією Криму наближений до Кремля російський бізнесмен Костянтин Малофеєв купив санаторій "Лівадія", розташований поруч із Лівадійським палацом у Ялті.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Малофеєв є засновником російського телеканалу "Царьград", і перебуває під міжнародними санкціями.

Повідомляється, що  росіянин купив санаторій "Лівадія" за 509 мільйонів рублів.

Загальна площа всіх будівель складає майже 30 тисяч квадратних метрів із обладнанням і меблями.

 

У виданні додають, що санаторій розташований на схилі гори Могабі на півдні півострова, він був створений на базі колишньої літньої резиденції царської сім'ї Романових.

Згідно з українським законодавством санаторій знаходиться у власності Верховної Ради України і підприємства українських профспілок "Укрпрофоздоровниця".

У березні 2014 року у анексованому Росією Криму "націоналізували" близько 480 підприємств і організацій. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсацій не тільки гроші, але і російське закордонне майно.

Теми: КримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Крим
У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів. Оголосили евакуацію в радіусі 5 км
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
У Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: