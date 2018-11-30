В Крыму продали санаторий "Ливадия" российскому бизнесмену из санкционного списка

747 просмотров
Пятница, 30 ноября 2018, 14:44

В аннексированном Россией Крыму приближенный к Кремлю российский бизнесмен Константин Малофеев купил санаторий "Ливадия", расположенный рядом с Ливадийским дворцом в Ялте.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что Малофеев является основателем российского телеканала "Царьград", и находится под международными санкциями.

Сообщается, что россиянин купил санаторий "Ливадия" за 509 миллионов рублей.

Общая площадь всех зданий составляет почти 30 тысяч квадратных метров с оборудованием и мебелью.

 

В издании добавляют, что санаторий расположен на склоне горы Могаби на юге полуострова, он был создан на базе бывшей летней резиденции царской семьи Романовых.

Согласно украинскому законодательству санаторий находится в собственности Верховной Рады Украины и предприятия украинских профсоюзов "Укрпрофздравница".

В марте 2014 года в аннексированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым оккупация Росcия
powered by lun.ua
По теме
Сенат США единогласно осудил российскую агрессию в Керченском проливе 30 ноября 2018, 08:55
Адвокат Полозов будет координировать работу по освобождению украинских моряков - Климкин 30 ноября 2018, 01:35
Плененные украинские моряки находятся в Крыму – Климкин 29 ноября 2018, 23:21
Все новости
Главные новости
Суд арестовал блогера Барабошко: залог 3 миллиона
ЕС в декабре продлит санкции против России – Туск
У Лаврова намекнули на возможность захвата и других частей Украины
Верховный суд признал незаконным увольнение скандального судьи Татькова
Все новости
исследование

На каком месте литература в жизни украинцев

исследование

Почему солнце стоит впускать в помещение и как оно влияет на пыль

Поиск по сайту
Архив
Весь архів