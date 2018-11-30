Російські спецслужби намагалися заслати в Україну "монахів"-розвідників - СБУ

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П'ятниця, 30 листопада 2018, 15:41

У Службі безпеки заявили, що російські спецслужби намагалися використати в Україні своїх агентів під виглядом псевдоцерковників.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Зазначається, що співробітники "кримської філії" ФСБ змушували чернівчанина, який до березневих подій 2014 року мешкав у Криму, вчинити державну зраду.

За даними СБУ,  російські силовики зацікавилися чоловіком, бо він мав відкриту проукраїнську позицію.

"До того ж чоловік був прислужником в одному з монастирів, тому "таваріщі" вирішили використати його за релігійною лінією. Розвідувальні завдання на території України він мав виконувати під виглядом монаха", - йдеться у повідомленні.

"А щоб чоловік став більш зговірливим, то продовжувачі традицій КДБ, за звичкою, помістили його на примусове лікування до психіатричної лікарні. Через кілька місяців чоловіку все ж вдалося звільнитися та повернутися на материкову Україну", - додали у Службі безпеки.

Також повідомляється, що крім цього працівники ФСБ Росії планували використати власного громадянина для виконання спеціальних завдань у мусульманському середовищі на території РФ та України.

"Для цього чоловік мав пройти "курс молодого бійця" в освітніх закладах релігійної спрямованості Близького Сходу або Південної Азії", - заявили в СБУ.

Там додали, що після відмови його певний час тримали під вартою за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків, а після повторної пропозиції конфіденційного співробітництва росіянин поспіхом покинув країну.

У відомстві повідомили, що наразі росіянин сподівається отримати статус біженця та залишитись жити в Україні.

Українська правда

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Теми: СБУ Росія розвідка
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