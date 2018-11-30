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Российские спецслужбы пытались заслать в Украину "монахов"-разведчиков - СБУ

Пятница, 30 ноября 2018, 14:41

В Службе безопасности заявили, что российские спецслужбы пытались использовать в Украине своих агентов под видом псевдоцерковников.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Отмечается, что сотрудники "крымского филиала" ФСБ заставляли черновчанина, который до мартовских событий 2014 года жил в Крыму, совершить государственную измену.

По данным СБУ, российские силовики заинтересовались мужчиной, потому что он имел открытую проукраинскую позицию.

"К тому же мужчина был прислужником в одном из монастырей, поэтому "таварищи" решили использовать его по религиозной линии. Разведывательные задачи на территории Украины он должен был выполнять под видом монаха", - говорится в сообщении.

"А чтобы мужчина стал более сговорчивым, то продолжатели традиций КГБ по привычке поместили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через несколько месяцев мужчине все же удалось освободиться и вернуться на материковую Украину", - добавили в Службе безопасности.

Также сообщается, что кроме этого работники ФСБ России планировали использовать собственного гражданина для выполнения специальных задач в мусульманской среде на территории РФ и Украины.

"Для этого мужчина должен был пройти "курс молодого бойца" в образовательных учреждениях религиозной направленности Ближнего Востока или Южной Азии", - заявили в СБУ.

Там добавили, что после отказа его некоторое время держали под стражей по обвинению в распространении наркотиков, а после повторного предложения конфиденциального сотрудничества россиянин спешно покинул страну.

В ведомстве сообщили, что сейчас он надеется получить статус беженца и остаться жить в Украине.

Украинская правда

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Темы: СБУРосcияразведка
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