Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У магазинах "Столична ювелірна фабрика" вилучили понад 60 тисяч прикрас

П'ятниця, 30 листопада 2018, 15:45
У магазинах Столична ювелірна фабрика вилучили понад 60 тисяч прикрас

Прокуратура викрила схему контрабанди в Україну ювелірних виробів, що завдало державі збитків на понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє у Facebook речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, правоохоронці припинили діяльність ФОП, яка реалізовувала завезені контрабандою ювелірні вироби в спеціалізованих магазинах під торговою маркою "Столична ювелірна фабрика".

"Внаслідок протиправних дій завдано збитків державному бюджету України на суму понад 30 млн грн", - зазначає Лисенко.

Він розповів, що у вказаних спеціалізованих магазинах проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено понад 60 тисяч ювелірних виробів орієнтовною вартістю понад 150 мільйонів гривень, походження яких документально не підтверджено.

 

За даними ГПУ, обшуки тривали упродовж місяця.

Лисенко повідомив, що за цим фактом розпочате розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналКиївконтрабанда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
кримінал
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: