У магазинах "Столична ювелірна фабрика" вилучили понад 60 тисяч прикрас

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П'ятниця, 30 листопада 2018, 16:45

Прокуратура викрила схему контрабанди в Україну ювелірних виробів, що завдало державі збитків на понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє у Facebook речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, правоохоронці припинили діяльність ФОП, яка реалізовувала завезені контрабандою ювелірні вироби в спеціалізованих магазинах під торговою маркою "Столична ювелірна фабрика".

"Внаслідок протиправних дій завдано збитків державному бюджету України на суму понад 30 млн грн", - зазначає Лисенко.

Він розповів, що у вказаних спеціалізованих магазинах проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено понад 60 тисяч ювелірних виробів орієнтовною вартістю понад 150 мільйонів гривень, походження яких документально не підтверджено.

 

За даними ГПУ, обшуки тривали упродовж місяця.

Лисенко повідомив, що за цим фактом розпочате розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

 

Українська правда

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Теми: кримінал Київ контрабанда
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