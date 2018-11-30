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В магазинах "Столичная ювелирная фабрика" изъяли более 60 тысяч украшений

Пятница, 30 ноября 2018, 15:45
В магазинах Столичная ювелирная фабрика изъяли более 60 тысяч украшений

Прокуратура разоблачила схему контрабанды в Украину ювелирных изделий, что нанесло государству ущерб на более чем 30 миллионов гривень.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, правоохранители пресекли деятельность физлица предпринимателя, которое реализовывало завезенные контрабандой ювелирные изделия в специализированных магазинах под торговой маркой "Столичная ювелирная фабрика".

"В результате противоправных действий нанесен ущерб государственному бюджету Украины на сумму свыше 30 млн грн", - отмечает Лысенко.

Он рассказал, что в указанных специализированных магазинах проведены обыски, в ходе которых выявлено и изъято более 60 тысяч ювелирных изделий ориентировочной стоимостью более 150 миллионов гривень, происхождение которых документально не подтверждено.

 

По данным ГПУ, обыски продолжались в течение месяца.

Лысенко сообщил, что по данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

 

Украинская правда
Темы: криминалКиевконтрабанда
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