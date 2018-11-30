Країни G7 закликали Росію звільнити захоплених на Азові українських моряків

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" закликали Росію звільнити захоплені біля Керченської протоки українські кораблі і їхні екіпажі.

Про це йдеться в заяві країн G7, розміщеній на сайті МЗС Канади.

"Ми, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки і Високий представник Європейського союзу, висловлюємо нашу найсерйознішу стурбованість діями Росії проти України в Керченській протоці і навколишніх водах, які небезпечно підвищили напруженість.

Немає виправдання використанню Росією військової сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу", - йдеться в повідомленні.

Країни G7 закликають Росію звільнити затримані екіпажі і судна і утримуватися від перешкоджання законному проходженню кораблів через Керченську протоку.

Європейська правда