Країни G7 закликали Росію звільнити захоплених на Азові українських моряків

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П'ятниця, 30 листопада 2018, 16:45

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" закликали Росію звільнити захоплені біля Керченської протоки українські кораблі і їхні екіпажі.

Про це йдеться в заяві країн G7, розміщеній на сайті МЗС Канади.

"Ми, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки і Високий представник Європейського союзу, висловлюємо нашу найсерйознішу стурбованість діями Росії проти України в Керченській протоці і навколишніх водах, які небезпечно підвищили напруженість.

Немає виправдання використанню Росією військової сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу", - йдеться в повідомленні.

Країни G7 закликають Росію звільнити затримані екіпажі і судна і утримуватися від перешкоджання законному проходженню кораблів через Керченську протоку.

Європейська правда

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Теми: G7 Росія Україна
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