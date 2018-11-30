Страны G7 призвали Россию освободить захваченных на Азове украинских моряков

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" призвали Россию освободить захваченные у Керченского пролива украинские корабли и их экипажи.

Об этом говорится в заявлении стран G7, размещенном на сайте МИД Канады.

"Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки": Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского союза, выражаем нашу серьезную обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно повысили напряженность.

Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала", - говорится в сообщении.

Страны G7 призывают Россию освободить задержанные экипажи и суда и воздерживаться от препятствования законному прохождению кораблей через Керченский пролив.

Европейская правда