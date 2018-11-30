97 депутатів Європарламенту просять запровадити нові санкції проти Росії через Азов

97 депутатів Європейського парламенту закликали накласти додаткові санкції проти Росії через напад на українські кораблі біля Керченської протоки.

Текст листа розміщений на Facebook-сторінці Місії України при ЄС.

Євродепутати у листі нагадують, що 25 листопада російський корабель з використанням сили завадив трьом українським військовим кораблям пройти через Керченську протоку. Кораблі та екіпажі були захоплені, а двох членів екіпажу взяли під варту в Росії на 60 днів.

"Цей інцидент не поодинокий і стоїть на вершині незаконної анексії Криму, триваючої фінансової та військової підтримки бойових дій в Донецьку та Луганську, а також підтримки і визнання незаконних виборів, що проводилися в цих районах, та спорудження мосту через Керченську протоку", - йдеться у листі.

Євродепутати наполягають, що останні події біля Керченської протоки повинні розглядатися як частина більш широкої стратегії посилення напруженості між Росією та Україною, грубе та провокаційне порушення міжнародних правил та угод та пряма загроза європейському миру та безпеці.

"Агресія Путіна не може залишатися без відповіді. Ми, члени Європейського парламенту, які підписали листа, закликаємо верховного представника Могеріні та всіх лідерів європейських урядів накласти цільові санкції проти Росії. Європа не може самоусунутися, поки президент Путін повільно, але неухильно змінює основи заснованого на правилах міжнародного порядку", - йдеться у листі.

Європейська правда