97 депутатов Европарламента просят ввести новые санкции против России из-за Азова

97 депутатов Европейского парламента призвали наложить дополнительные санкции против России из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива.

Текст письма размещен на Facebook-странице Миссии Украины при ЕС.

Евродепутаты в письме напоминают, что 25 ноября российский корабль с использованием силы помешал трем украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив. Корабли и экипажи были захвачены, а двух членов экипажа взяли под стражу в России на 60 дней.

"Этот инцидент не единичный и стоит на вершине незаконной аннексии Крыма, продолжающейся финансовой и военной поддержки боевых действий в Донецке и Луганске, а также поддержки и признания незаконных выборов, проводившихся в этих районах, и строительства моста через Керченский пролив", - говорится в письме.

Евродепутаты настаивают, что последние события у Керченского пролива должны рассматриваться как часть более широкой стратегии усиления напряженности между Россией и Украиной, грубое и провокационное нарушение международных правил и соглашений и прямая угроза европейскому миру и безопасности.

"Агрессия Путина не может оставаться без ответа. Мы, члены Европейского парламента, подписавшие письмо, призываем верховного представителя ЕС Федерику Могерини и всех лидеров европейских правительств наложить целевые санкции против России. Европа не может самоустраниться, пока президент Путин медленно, но неуклонно меняет основы базирующегося на правилах международного порядка", - говорится в письме.

Европейская правда