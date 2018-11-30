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МЗС Німеччини оприлюднило стратегію щодо "конфлікту в Україні"

П'ятниця, 30 листопада 2018, 18:06
МЗС Німеччини оприлюднило стратегію щодо конфлікту в Україні

Міністерство закордонних справ Німеччини оприлюднило стратегію з п’яти ключових пунктів, які мають допомогти у досягненні мети німецького уряду – миру і стабільності в Україні.

Текст стратегії розміщений на сайті відомства.

"Після того як Росія незаконно анексувала Крим та підтримала сепаратистів на Сході, в Україні було вбито понад 10 тисяч людей. Глибокий конфлікт у безпосередній близькості до Європи також є серйозним ризиком для безпеки Німеччини" - зазначає МЗС Німеччини.

Стратегія включає себе п’ять пунктів, першим з яких є необхідність імплементації мінських домовленостей.

Також в уряді Німеччини наголошують на тому, що не збираються толерувати порушення міжнародного права, зокрема, у контексті анексії Криму.

"Для Німеччини ясно: неправомірне діяння не може створити нову, юридично дійсну державу. Федеральний уряд рішуче налаштований на територіальну цілісність України" - йдеться у тексті стратегії.

Третім пунктом стратегії зазначена необхідність зміцнення та захисту спостерігачів ОБСЄ.

Також в німецькому уряді наголошують на потребі оцінки розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Німеччина продовжуватиме підтримувати дискусії щодо створення місії ООН з цілеспрямованим мандатом" - йдеться у тексті стратегії.

П’ятим пунктом йде підтримка реформ в Україні.

"З метою досягнення миру і стабільності в Україні Німеччина підтримує її комплексним планом дій. Йдеться не просто про допомогу українській економіці. Німеччина особливо підтримує прагнення українців до розмаїтого і відкритого суспільства. Також уряд підтримує модернізацію управління та децентралізацію в Україні" - зазначається у стратегії.

Європейська правда

Теми: НімеччинаУкраїнаМінські угоди
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