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МИД Германии обнародовал стратегию по "конфликту в Украине"

Пятница, 30 ноября 2018, 18:06
МИД Германии обнародовал стратегию по конфликту в Украине

Министерство иностранных дел Германии обнародовало стратегию из пяти ключевых пунктов, которые должны помочь в достижении цели немецкого правительства – мира и стабильности в Украине.

Текст стратегии размещен на сайте ведомства.

"После того как Россия незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Востоке, в Украине было убито более 10 тысяч человек. Глубокий конфликт в непосредственной близости к Европе также является серьезным риском для безопасности Германии", - отмечает МИД Германии.

Стратегия включает в себя пять пунктов, первым из которых является необходимость имплементации минских договоренностей.

Также в правительстве Германии отмечают, что не собираются терпеть нарушение международного права, в частности, в контексте аннексии Крыма.

"Для Германии ясно: неправомерное деяние не может создать новое, юридически действительное государство. Федеральное правительство решительно настроено на территориальную целостность Украины", - говорится в тексте стратегии.

Третьим пунктом стратегии отмечена необходимость укрепления и защиты наблюдателей ОБСЕ.

Также в немецком правительстве подчеркивают необходимость оценки размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Германия будет продолжать поддерживать дискуссии о создании миссии ООН с целенаправленным мандатом", - говорится в тексте стратегии.

Пятым пунктом идет поддержка реформ в Украине.

"С целью достижения мира и стабильности в Украине Германия поддерживает ее комплексным планом действий. Речь идет не просто о помощи украинской экономике. Германия особенно поддерживает стремление украинцев к разнообразному и открытому обществу. Также правительство поддерживает модернизацию управления и децентрализацию в Украине" - отмечается в стратегии.

Европейская правда

Темы: ГерманияУкраинаМинские соглашения
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