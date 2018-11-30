Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним лише через Україну

1585 переглядів
П'ятниця, 30 листопада 2018, 20:09

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти українських кораблів у Керченській протоці була єдиною причиною скасування зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єром Японії Сіндзо Абе на саміті G20 в Аргентині, повідомляє The Hill.

"Нам не подобається те, що сталося, ми не раді тому, що сталося" - сказав Трамп, говорячи про захоплення українських кораблів і моряків.

"На основі того, що сталося з кораблями і моряками… це була єдина причина (скасування зустрічі – ред.)" - заявив президент США.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером РФ Владіміром Путіним на саміті G20 радше через внутрішньополітичну ситуацію в США, а не у зв'язку з інцидентом в Чорному морі.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Україна Трамп Путін
powered by lun.ua
По темі
МЗС Німеччини оприлюднило стратегію щодо "конфлікту в Україні" 30 листопада 2018, 19:06
Компанія українця потрапила в програму NASA 30 листопада 2018, 18:49
У Меркель пропонують ЄС і США блокаду кораблів РФ через її дії щодо України 30 листопада 2018, 18:40
Усі новини
Головні новини
Росія стягує в окупований Крим винищувачі та спецтехніку - МінТОТ
МЗС Німеччини оприлюднило стратегію щодо "конфлікту в Україні"
Компанія українця потрапила в програму NASA
В УПЦ КП пояснили, чи змінить томос дату Різдва
Усі новини
Діти

Липучки замість шнурівок та ще 12 порад з безпеки дітей взимку

здоров'я

Мікроби здорової вагіни. До чого тут діти та народна медицина