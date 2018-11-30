Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним лише через Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти українських кораблів у Керченській протоці була єдиною причиною скасування зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єром Японії Сіндзо Абе на саміті G20 в Аргентині, повідомляє The Hill.

"Нам не подобається те, що сталося, ми не раді тому, що сталося" - сказав Трамп, говорячи про захоплення українських кораблів і моряків.

"На основі того, що сталося з кораблями і моряками… це була єдина причина (скасування зустрічі – ред.)" - заявив президент США.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером РФ Владіміром Путіним на саміті G20 радше через внутрішньополітичну ситуацію в США, а не у зв'язку з інцидентом в Чорному морі.

Європейська правда