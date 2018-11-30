Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным только из-за Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская агрессия против украинских кораблей в Керченском проливе была единственной причиной отмены встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время встречи с премьером Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Аргентине, сообщает The Hill.

"Нам не нравится то, что произошло, мы не рады тому, что произошло", - сказал Трамп, говоря о захвате украинских кораблей и моряков.

"На основе случившегося с кораблями и моряками... это была единственная причина (отмены встречи - ред.)" - заявил президент США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером РФ Владимиром Путиным на саммите G20 скорее из-за внутриполитической ситуации в США, а не в связи с инцидентом в Черном море.

Европейская правда