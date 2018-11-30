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Київ закликав Вишеградську четвірку вимагати від РФ звільнення українських моряків

П'ятниця, 30 листопада 2018, 22:56

Україна закликала країни Вишеградської четвірки вимагати від Російської Федерації негайного звільнення захоплених українських моряків поблизу Керченської протоки.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України за результатами консультацій політичних директорів МЗС України та країн Вишеградської групи – Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини.

"Однією з ключових тем переговорів був черговий акт збройної агресії РФ проти України – напад на українські військові кораблі у Чорному морі 25 листопада 2018 року", - йдеться у повідомленні.

"Українська сторона закликала партнерів рішуче засудити агресивні дії РФ та вимагати негайного звільнення 24 українських військовослужбовців, які мають статус військовополонених відповідно до Женевських конвенцій, та повернення кораблів ВМС України", - заявили в МЗС.

Європейська правда

Теми: полоненіПольщаСловаччинаЧехіяУгорщина
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