Киев призвал Вышеградскую четверку требовать от РФ освобождения украинских моряков

Украина призвала страны Вышеградской четверки потребовать от Российской Федерации немедленного освобождения захваченных украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Украина призвала страны Вышеградской четверки потребовать от Российской Федерации немедленного освобождения захваченных украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины по результатам консультаций политических директоров МИД Украины и стран Вышеградской группы – Польши, Словакии, Чехии и Венгрии.

"Одной из ключевых тем переговоров был очередной акт вооруженной агрессии РФ против Украины – нападение на украинские военные корабли в Черном море 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

"Украинская сторона призвала партнеров решительно осудить агрессивные действия РФ и требовать немедленного освобождения 24 украинских военнослужащих, которые имеют статус военнопленных согласно Женевских конвенций, и возвращения кораблей ВМС Украины", - заявили в МИД.

Европейская правда