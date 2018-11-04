Росія запізнилась зі своїми санкціями – експерт США

Росія спізнилась зі своїми санкціями проти України, адже Україна вже зробила багато чого, щоб переорієнтувати свою економіку на Захід.

Так прокоментував рішення Росії цього тижня запровадити санкції проти України директор програм в Європі та Євразії Центру Міжнародного приватного підприємництва США СІРЕ Ерик Гонц в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Російські санкції не стали сюрпризом - наголошує аналітик. - З допомогою ЄС і США український бізнес за останні три - чотири роки справді переорієнтувався у бік Європи і відійшов від Росії. Тому ці санкції, запроваджені наприкінці 2018 року вже запізнились".

"Україна запровадила санкції проти росіян починаючи з 2015 року", - нагадав він.

Хоча Росія і залишається важливим торговельним партнером, провідну роль серед міжнародних торговельних партнерів починає відігравати ЄС, наголошує експерт.

"Якщо подивитись на експорт чи торгівлю між Росією та Україною, Росія все ще залишається найбільшим торговельним партнером серед інших країн, але якщо взяти ЄС загалом, то ЄС є набагато більш важливим компонентом експорту та імпорту до України", - говорить Гонц.

Зокрема, багато було зроблено, щоб переорієнтувати українську металургію, вважає Гонц.

"Думаю, в плані металургії, було зроблено значні інвестиції до Маріуполя та деінде для того, щоб відійти від російського ринку. Тобто металургійні підприємства Маріуполя та Кривого Рогу зробили інвестиції щоб переорієнтуватись на ринок високої вартості в ЄС від ринку товарів низької переробки в Росії", - наголошує він.

Як повідомлялося, Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній. Серед тих, на кого поширюються відповідні санкції - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради, чиновники адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських компаній та інші.

Зокрема, під санкції Росії потрапили такі українські компанії.

Читайте також: 10 висновків із санкцій Росії та що відомо про людей зі списку