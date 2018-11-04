УПЦ МП: Варфоломій заборонив Філарету і Макарію очолювати нову церкву

Керуючий справами УПЦ Московського патріархату, митрополит Антоній заявляє про наявність листа від Вселенського патріархату до УПЦ КП і УАПЦ, згідно з яким голови цих церков не можуть брати участь у виборах глави нової Української православної церкви.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Право на віру" на каналі "Перший козацький", відео якого опубліковано на сайті УПЦ МП.

"Є цікава інформація з кількох джерел про те, що є лист із Фанара (історичний район в Константинополі, де розташована резиденція Константинопольського патріарха - ред.), направлений і в так званий Київський патріархат, і в Автокефальну церкву, згідно з яким у виборах не можуть брати участь ані Філарет, ані Макарій", - заявив Антоній.

"Тому, мабуть, слова на недавній прес-конференції про те, що долю цих зборів повинен вирішити Фанар, виходять саме з цього. Тобто потрібно переконати все ж Фанар, щоб він цей свій принциповий підхід якимось чином скасував", - припустив він.

При цьому, за словами митрополита УПЦ МП, важко сказати, чи відбудеться взагалі об'єднавчий собор, необхідний для отримання томосу української церкви.

"Чи відбудеться це зібрання так званих ієрархів Київського патріархату та київської автокефальної церкви, сказати важко. Таких спроб вже було кілька в нашій недавній історії, але ніякого результату ми не маємо. Ймовірно, тут потрібно згадати байку Крилова, яка говорить: "Как, друзья, вы ни садитесь, в музыканты не годитесь", - зазначив він.

При цьому Антоній припустив, що "можливо, для реалізації конкретних вказівок вони змушені будуть зібратися".

Він також назвав "фейковим" список з 10 ієрархів УПЦ МП, які також мають намір брати участь в об'єднавчому соборі.

"Мені відомий цей список, але він фейковий. Тому що з цих 10 більш-менш заявили про свою участь дві людини. Чому там з'явилися ще 8? Мабуть, комусь хотілося представити на Фанарі і ще десь, що за ним підуть якісь ієреї", - сказав митрополит.

Раніше російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела у Вселенському патріархаті повідомило, що лідери УПЦ КП Філарет і УАПЦ Макарій дали згоду не висувати свої кандидатури на роль глави нової церкви.

"Співрозмовник "Комерсанта" в Константинопольському патріархаті стверджує, що передумовою проведення українського церковного собору стала згода глави УПЦ Київського патріархату Філарета не висуватися на роль глави нової церкви. Аналогічну згоду, за словами співрозмовника "Комерсанта", дав і голова Української автокефальної православної церкви Макарій", - писало видання.

"Українській правді" поки не вдалося отримати коментар щодо цієї інформації в УПЦ Київського патріархату.

"Комерсант" також повідомляв, що об'єднавчий собор має відбутися 21 листопада.

Разом з тим, джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.